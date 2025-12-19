Prodotti natalizi non a norma: maxi sequestro all'Osmannoro

La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato articoli natalizi, si parla di circa 800mila prodotti. Erano destinati alla vendita per le Feste e le fiamme gialle sono entrate in azione scoprendo che erano merci "sprovviste delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del consumo, tra cui le attestazioni di conformità alle normative europee, l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti e le informazioni su materiali, composizione e modalità di utilizzo".

"L'assenza di tali elementi - scrivono in una nota i finanzieri - non consente di verificarne la conformità agli standard tecnici e di sicurezza dell'Ue, rendendo i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, con particolare riferimento ai minori, destinatari privilegiati di molte delle tipologie merceologiche sequestrate nel periodo natalizio".

Si tratta perlopiù di materiale elettrico, articoli per la casa, minuteria metallica e altri oggetti trovati nei magazzini di due ditte dell'Osmannoro (Sesto Fiorentino) operanti nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di varia natura.