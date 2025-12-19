Parlamento degli studenti si riunisce in sede Presidenza Regione, l’augurio di Giani e Dika

Palazzo Strozzi Sacrati ha ospitato questa mattina la seduta del Parlamento regionale degli Studenti che si è insediato poche settimane fa per la legislatura 2025-2027.

Un’occasione che ha visto la presenza e i saluti del presidente Eugenio Giani e del sottosegretario Bernard Dika, che hanno rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i membri dell’Assemblea e al neoeletto presidente Sergio Angarano, dell’istituto Barsanti di Massa.

“Sono felice di darvi il benvenuto nella sala dove si riunisce la Giunta, ricordate sempre che la Regione è casa vostra - ha detto il presidente Giani - Vi auguro di iniziare con entusiasmo il vostro lavoro e di portarlo avanti nella convinzione che la Toscana ha bisogno del vostro contributo. Il confronto e la proposta che vengono dagli studenti sono risorse preziose per la democrazia”.

“Diventate i protagonisti del cambiamento – ha detto il sottosegretario Bernard Dika – nelle scuole, nella vita di ogni giorno e nelle Istituzioni. Noi siamo al vostro fianco nella consapevolezza che i giovani non sono soltanto il futuro della Toscana, ma sono il presente. Il vostro impegno è essenziale per costruire cittadinanza attiva e per elaborare insieme progetti concreti pensati dai giovani per i giovani ”.

"Siamo onorati di aver avuto l'oppurtunità di conoscere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e Bernard Dika, con cui ho un rapporto speciale, per la disponibilità, l’attenzione e il sostegno dimostrati nei confronti della nostra assemblea - ha detto il presidente del Parlamento degli studenti Sergio Angarano -, La possibilità di svolgere la seduta plenaria e le attività istituzionali presso il Palazzo della Regione ha rappresentato un momento di grande valore democratico e formativo per tutti gli studenti coinvolti".

Fonte: Regione Toscana