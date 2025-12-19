Pista di Altetica a Castelfranco, il centrosinistra: "300mila euro dalla Regione"

La Regione Toscana con la maggioranza di centrosinistra ha approvato un contributo importante per la comunità di Castelfranco. Dovevano arrivare le risorse dal Governo nazionale per la piscina comunale a primavera 2025 e invece sono arrivate le risorse dal centrosinistra regionale che guida la Regione Toscana per la completa riqualificazione della pista di atletica di Castelfranco di via dello Stadio. Il finanziamento diretto al Comune di Castelfranco di Sotto è infatti contenuto nel collegato alla legge di bilancio regionale 2026 e presentato dal presidente Eugenio Giani: un preciso articolo che destinerà ben 300.000 euro. "Si tratta di un intervento sostanziale che dimostra la vicinanza della Regione Toscana alla nostra comunità. Vogliamo ringraziare il Presidente Giani e i consiglieri regionali di centrosinistra per avere concesso questo importante contributo per l’impiantistica sportiva", dichiarano in una nota i consiglieri di opposizione del Gruppo "Castelfranco Unita" Federico Grossi, Ilaria Duranti, Simone Bendetti e Stefano Pertici.

Sull'operazione interviene anche il Consigliere Regionale del Partito Democratico, Matteo Trapani: "Con questo stanziamento di 300.000 euro ribadiamo la centralità dei territori e dello sport nell'azione di governo del centrosinistra toscano. Abbiamo lavorato per garantire a tanti Comuni della nostra Provincia risorse importanti: il nostro obiettivo è potenziare le strutture pubbliche per favorire l'aggregazione e la salute dei giovani". Tuttavia, il gruppo di minoranza di Castelfranco sottolinea un paradosso amministrativo preoccupante: "Mentre da Firenze giungono investimenti per le strutture, la Giunta guidata dal Sindaco Mini ha previsto per il 2026 un aumento delle tariffe del 35% a carico delle società sportive del territorio. Nello specifico, il costo forfettario per l’utilizzo degli impianti per ogni squadra giovanile Under 18 passerà da 450 a 600 euro a stagione".

"Invitiamo il sindaco Mini – concludono i consiglieri comunali di minoranza – a riflettere sulla fragilità della sua 'filiera' con il Governo nazionale, che per la piscina non ha ancora prodotto risultati, e a guardare con maggior rispetto ai fatti concreti che la Toscana di centrosinistra sta mettendo in campo per i nostri cittadini. Speriamo che questo bagno di realtà serva al sindaco Mini per capire che con continue polemiche e attacchi ideologici non si amministra un Comune. Il contributo è il frutto di collaborazione, e di una visione politica seria, che non guarda al colore delle tessere di chi governa i Comuni, ma ai bisogni del territorio. Noi, come sempre, vigileremo affinché questi soldi vengano spesi subito e bene".

Fonte: Ufficio stampa