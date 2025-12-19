Poliziotto aggredito nel carcere di Prato, Osapp annuncia proteste

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Prato. Un sovrintendente della polizia penitenziaria è stato colpito con uno schiaffo al volto da un detenuto del Reparto di Alta Sicurezza e ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

A rendere noto l’accaduto è il sindacato Osapp, che parla di una situazione sempre più critica nelle carceri toscane. "Sembra inarrestabile la serie di eventi critici e sono sempre maggiori le difficoltà del personale", ha dichiarato Canio Colangelo, consigliere nazionale della sigla, sottolineando come l’aggressione sia avvenuta a soli sei giorni da un altro episodio analogo ai danni di un agente.

"Non è più procrastinabile l’adozione di interventi seri e risolutivi", ha aggiunto Colangelo, definendo la situazione "non più tollerabile". Osapp ha annunciato iniziative di protesta e manifestazioni di piazza in tutta la Toscana, a partire da Prato, per tutelare i diritti e la sicurezza degli appartenenti alla polizia penitenziaria.

