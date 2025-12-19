Un libretto digitale e un video per la 'Rete' dei presepi della Metrocittà

Il Presepe come simbolo di tradizione religiosa e di raccoglimento spirituale, ma anche un’opportunità per far conoscere la bellezza delle città e la magia che si respira nei piccoli borghi della Toscana. E’ in questo ambito che si colloca la nuova “rete” dei Presepi che ha promosso la Città Metropolitana di Firenze, raccogliendo le attività di quindici Comuni che ne fanno parte e pubblicando una guida digitale e un video, entrambi agevolmente consultabili in rete.

La guida e il video, che intendono anche valorizzare l’impegno di centinaia di volontari presenti nelle singole realtà, consentono di ricavare uno sguardo d’insieme sulla ricchezza, la varietà e la fantasia creativa che contraddistinguono i presepi realizzati all’interno dei Comuni metropolitani, molti dei quali (come il Comune di Castelfirentino, che ha realizzato una sua “Via dei Presepi” a partire dal 2009) sono già inseriti in “Terre di Presepi”, di cui fanno parte decine di Comuni toscani.

I Comuni della Città Metropolitana di Firenze presenti nella guida 2025 sono i seguenti: Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Firenze, Fucecchio, Montignoso (Gambassi Terme), Impruneta, Montaione - Borgo di Iano, Palazzuolo, Reggello, Rignano, San Piero a Sieve, Signa, Vinci – Petroio.

Per quanto riguarda “La via dei Presepi” di Castelfiorentino, quest’anno presente con circa 50 presepi artistici e particolarmente innovativi, si ricorda che essa rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2026. Orari: sabato, domenica e festivi 15.00-19.30 (chiuso 31 dicembre).

