Prima laurea al Polo Universitario Penitenziario dell’Università per Stranieri di Siena

Giovedì 18 dicembre il primo studente del Polo Universitario Penitenziario dell’Università per Stranieri di Siena ha conseguito la laurea triennale in Lingua e Cultura Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e per la Scuola.

La tesi, dal titolo “Nelle mani di Caronte? L’immigrazione in Italia da Masslo ai giorni nostri”, è stata discussa con particolare apprezzamento davanti alla commissione di laurea composta dal rettore, prof. Tomaso Montanari, dalla prof.ssa Antonella Benucci, Delegata ai Rapporti scientifici, didattici e di terza missione tra l'Ateneo e il carcere e dal prof. Giuseppe Marrani, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e relatore della tesi.

L’elaborato nasce dalla passione dello studente per la Divina Commedia e propone una riflessione sull’immigrazione in Italia e sulle problematiche ad essa connesse, a partire dalla figura di Caronte, simbolo di passaggio e di confine. Un tema di strettissima attualità e profondamente correlato con la vocazione di Terza Missione dell’ateneo.

Fonte: Università per Stranieri di Siena - Ufficio stampa