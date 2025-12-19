Sequestrati tremila prodotti natalizi non conformi a Lucca

Condividi su:
Leggi su mobile

La guardia di finanza di Lucca ha sequestrato più di tremila articoli di Natale non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo. Si tratta di palline di Natale, fiocchi natalizi e vari addobbi decorativi.

La merce era priva delle informazioni necessarie per poter essere messa in commercio. Scrivono le fiamme gialle che è stato violato "l'articolo 11del D.Lgs. 206/2005 che, a tutela del consumatore, vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti chiaramente il cosiddetto. Contenuto minimo delle informazioni".

I prodotti avevano un valore complessivo di cinquemila euro, sono stati sequestrati e il titolare dell'attività è stato multato. Al termine dell'iter amministrativo ed intervenuta la confisca, tutti gli articoli saranno distrutti.


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina