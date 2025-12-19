RC auto false, la municipale di Lucca scopre e sanziona un conducente

Gli agenti del Comando di Polizia Locale di Lucca hanno eseguito ieri (giovedì 18 dicembre) una serie di controlli programmati per la sicurezza della viabilità sugli assi stradali cittadini. Fra le violazioni accertate spicca l'individuazione di due documenti contraffatti: un conducente di autovettura italiana circolava con il certificato assicurativo apparentemente valido ma non collegato ad alcuna polizza assicurativa realmente esistente. L’assicurazione era stata stipulata online per un periodo breve, ma, sentita l’assicurazione intestataria, questa ci confermava che la compagnia in questione non rilasciava assicurazioni temporanee e che il numero di riferimento sulla polizza non risultava esistente. L'infrazione è costata al conducente una sanzione da 866 euro, con sequestro del veicolo fino al ripristino di una nuova copertura assicurativa effettiva. Quest'ultimo, inoltre, ha rifiutato di custodire il veicolo sequestrato; da qui è scaturita un'ulteriore sanzione da 1814 euro e la sospensione della patente con durata di un mese.

“Il fenomeno delle truffe on line sta aumentando anche per quanto riguarda i titoli assicurativi obbligatori per i veicoli – afferma l'assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – è sempre consigliabile verificare la sicurezza dei canali che offrono questi servizi e la veridicità delle polizze acquistate attraverso contatti diretti con le compagnie. Ringrazio la Polizia Municipale per questi controlli che fanno emergere e bloccano situazioni molto pericolose per la sicurezza delle strade che utilizziamo tutti i giorni”.

Per quanto riguarda il controllo autotrasporto un mezzo pesante serbo, invece, stava effettuando viaggio internazionale con un titolo autorizzativo falso, che imitava quasi perfettamente l'originale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti italiano. La condotta ha comportato il deferimento all'autorità giudiziaria del conducente nonché una sanzione di 4130 euro ed il fermo amministrativo trimestrale del veicolo.

