San Miniato, successo per la Festa di Natale degli Ordini degli Avvocati di Pisa

Attualità San Miniato
Grande partecipazione per l'evento conviviale che ha riunito numerosi professionisti nella suggestiva Villa Sonnino a San Miniato

Si è tenuta con grande partecipazione la consueta Festa di Natale dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, un momento atteso che ha riunito i professionisti in un'atmosfera di gioia e condivisione.

L'evento, svoltosi nella magnifica e suggestiva location di Villa Sonnino a San Miniato, ha registrato una straordinaria partecipazione, con numerosi Colleghi che hanno voluto essere presenti per scambiarsi gli auguri di Natale e trascorrere un importante momento di convivialità.

Il Presidente dell'Ordine, Avv. Paolo Oliva, ha espresso soddisfazione per la considerevole adesione.

"Vedere così tanti soci Colleghi ed amici riuniti in questa splendida cornice è motivo di profonda felicità e orgoglio", ha dichiarato il Presidente. "La partecipazione che abbiamo registrato quest'anno è la prova tangibile del forte senso di comunità che anima il nostro Ordine, che vuole essere presente su tutto il territorio. Questi momenti sono fondamentali non solo per lo scambio di auguri, ma anche per rafforzare i legami professionali, condividere idee, opinioni e visioni sul
futuro della nostra professione, in un contesto rilassato e costruttivo".

La serata è stata un'occasione preziosa per fare il punto sull'anno trascorso, caratterizzato da sfide e successi, e per ribadire l'importanza di stare insieme e fare rete tra colleghi. La splendida atmosfera di Villa Sonnino ha contribuito a rendere l'incontro memorabile, celebrando lo spirito di collaborazione che è alla base del lavoro quotidiano degli Avvocati.

Fonte: Ufficio stampa

