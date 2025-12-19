Le Stelle di Natale donate da Coldiretti al San Giovanni di Dio

La Toscana leader nazionale nella coltivazione delle Stelle di Natale, una pianta bella e che è stata oggetto anche di un recente studio di Coldiretti Toscana. Bella e interessante da studiare, due elementi distintivi che oltre il simbolo del Natale, fanno di questa pianta un simbolo di benessere. Così a rinnovare un appuntamento già consolidato negli anni precedenti negli ospedali dell’Azienda, questa mattina l’assessora al diritto alla salute, Monia Monni, ha ringraziato al San Giovanni di Dio Coldiretti Toscana che ha donato all'ospedale e a medici e infermieri le Stelle di Natale perché vengano posizionate nei reparti.

Un modo concreto per dire grazie all’impegno e agli investimenti dei floricoltori, a cui si è unito anche il Direttore Generale, Valerio Mari, insieme ai sindaci di Scandicci, Claudia Sereni e al sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso e al direttore dell’ospedale, Simone Naldini. “La Toscana è leader nazionale nella coltivazione di Stelle di Natale con 5 milioni di esemplari prodotti quasi interamente nel distretto tra Viareggio e la provincia di Massa Carrara – ha spiegato Letizia Cesani Presidente Coldiretti Toscana – Il comparto, malgrado le tante difficoltà che sta attraversando e la concorrenza dei paesi stranieri sta dimostrando una straordinaria resilienza”.

Il recente studio di Coldiretti Toscana sulla pianta simbolo del Natale, condotto insieme a IBER-Cnr ha dimostrato i benefici della Stella Di Natale “avendo la capacità di assorbire l’inquinamento presente nelle nostre case: è un filtro naturale”. In giornata le Stelle donate saranno distribuite all’interno dell’ospedale.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa