Vandali incendiano due cabinet della fibra ottica a Castagnola: danni e disagi alla rete

Gravi atti vandalici alla rete di Fibercop nella notte tra giovedì e venerdì a Castagnola, frazione di Massa (Massa Carrara). Alcuni ignoti avrebbero incendiato due cabinet della fibra ottica, uno in piazza Albania e l’altro in via del Pozzo, causando danni ingenti alle infrastrutture.

Secondo quanto riferito dalla società, che gestisce la rete fissa, dai primi sopralluoghi sono evidenti i danni ai due armadi in fibra ottica. In corso ulteriori verifiche per accertare eventuali problemi anche agli armadi in rame e agli apparati vicini.

I tecnici di manutenzione sono già al lavoro per ripristinare i servizi, ma la compagnia fa sapere che le operazioni sono complesse e richiederanno tempi prolungati.

Intanto Fibercop rende noto di aver presentato denuncia alle autorità e assicura il massimo impegno per ripristinare la rete nel più breve tempo possibile, garantendo al contempo la sicurezza degli interventi.

