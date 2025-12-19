Vandali incendiano due cabinet della fibra ottica a Castagnola: danni e disagi alla rete

Cronaca Massa
I tecnici di Fibercop al lavoro per il ripristino: verifiche in corso anche sugli armadi in rame e sugli apparati adiacenti

Gravi atti vandalici alla rete di Fibercop nella notte tra giovedì e venerdì a Castagnola, frazione di Massa (Massa Carrara). Alcuni ignoti avrebbero incendiato due cabinet della fibra ottica, uno in piazza Albania e l’altro in via del Pozzo, causando danni ingenti alle infrastrutture.

Secondo quanto riferito dalla società, che gestisce la rete fissa, dai primi sopralluoghi sono evidenti i danni ai due armadi in fibra ottica. In corso ulteriori verifiche per accertare eventuali problemi anche agli armadi in rame e agli apparati vicini.

I tecnici di manutenzione sono già al lavoro per ripristinare i servizi, ma la compagnia fa sapere che le operazioni sono complesse e richiederanno tempi prolungati.

Intanto Fibercop rende noto di aver presentato denuncia alle autorità e assicura il massimo impegno per ripristinare la rete nel più breve tempo possibile, garantendo al contempo la sicurezza degli interventi.

Niccolò Banchi

Notizie correlate

Massa
Cronaca
15 Dicembre 2025

Nave incagliata lascia Marina di Massa dopo 11 mesi, al via il traino verso Livorno

Sono iniziate questa mattina le operazioni per il rigalleggiamento della nave cargo Guang Rong, incagliata a Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio dopo essere finita contro il pontile a [...]

Toscana
Cronaca
1 Dicembre 2025

Operazione 'Mundus Solo': scoperte irregolarità in 17 cantieri nautici della costa toscana

Si è conclusa l’operazione “Mundus Solo”, condotta dal Reparto Operativo Aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti ambientali nel settore della cantieristica nautica, uno dei comparti [...]

Massa
Cronaca
11 Novembre 2025

Tragedia a Massa dopo incidente in scooter: muore una ragazza, un’altra è grave

Una ragazza di 17 anni ha perso la vita e un’altra coetanea è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, in via [...]



Tutte le notizie di Massa

