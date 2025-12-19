Vandali incendiano due cabinet della fibra ottica a Castagnola: danni e disagi alla rete

I tecnici di Fibercop al lavoro per il ripristino: verifiche in corso anche sugli armadi in rame e sugli apparati adiacenti
Gravi atti vandalici alla rete di Fibercop nella notte tra giovedì e venerdì a Castagnola, frazione di Massa (Massa Carrara). Alcuni ignoti avrebbero incendiato due cabinet della fibra ottica, uno in piazza Albania e l’altro in via del Pozzo, causando danni ingenti alle infrastrutture.
Secondo quanto riferito dalla società, che gestisce la rete fissa, dai primi sopralluoghi sono evidenti i danni ai due armadi in fibra ottica. In corso ulteriori verifiche per accertare eventuali problemi anche agli armadi in rame e agli apparati vicini.
I tecnici di manutenzione sono già al lavoro per ripristinare i servizi, ma la compagnia fa sapere che le operazioni sono complesse e richiederanno tempi prolungati.
Intanto Fibercop rende noto di aver presentato denuncia alle autorità e assicura il massimo impegno per ripristinare la rete nel più breve tempo possibile, garantendo al contempo la sicurezza degli interventi.
Niccolò Banchi
