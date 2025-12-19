Volotea, nuovi voli internazionali Firenze-Oviedo e Pisa-Tolosa

Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, continua a investire nel rafforzamento della propria offerta in Toscana e annuncia oggi due nuovi collegamenti internazionali: dal 21 settembre 2026 decollerà il nuovo volo da Firenze verso Oviedo, capitale delle Asturie, mentre dal 6 novembre 2026 sarà possibile volare da Pisa a Tolosa. Entrambe le rotte saranno operate con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Già in vendita sul sito della compagnia e nelle agenzie di viaggio, i collegamenti ampliano l’offerta del vettore e puntano a promuovere i flussi turistici in entrambe le direzioni, con un’attenzione particolare all’incoming: la Toscana si conferma una delle mete più apprezzate dai viaggiatori francesi e spagnoli, anche al di fuori dei periodi di alta stagione.

“Con l’avvio dei voli per Oviedo e Tolosa, Volotea rafforza il proprio impegno per la connettività della Toscana e si conferma un partner chiave per lo sviluppo del turismo incoming e outgoing sul territorio – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. La Francia e la Spagna rappresentano mercati strategici, con queste rotte, vogliamo, da un lato, favorire l’accessibilità di Firenze, una delle città d’arte più apprezzate d’Europa, e dall’altro offrire ai viaggiatori un’opportunità ancora più comoda per scoprire Pisa e il suo territorio, sempre con l’obiettivo di garantire collegamenti diretti e a prezzi competitivi, supportando allo stesso tempo l’economia locale.”

“Siamo lieti dell’avvio dei nuovi collegamenti Pisa–Tolosa e Firenze–Oviedo dalla prossima stagione invernale: due rotte che rafforzano la connettività internazionale dei nostri scali e confermano la solidità della collaborazione con Volotea. – ha dichiarato Toscana Aeroporti -. Toscana Aeroporti crede fortemente nello sviluppo di entrambi gli aeroporti, con vocazioni strategiche complementari e ben distinte e, per questo, prosegue parallelamente con un piano di investimenti mirato a sostenere la crescita dei due scali, migliorare la qualità dei servizi e l’esperienza di viaggio, in un’ottica di efficienza e sostenibilità.”

Firenze è lo scalo in cui nel 2023 la compagnia ha aperto una delle sue 7 basi operative in Italia. Per il prossimo anno, la compagnia rafforzerà ulteriormente le attività presso l’aeroporto fiorentino, grazie all’arrivo di un secondo aeromobile e all’introduzione di nuovi collegamenti internazionali per un totale di 17 rotte. A Pisa, invece, con l’aggiunta di Tolosa, salgono a tre le destinazioni servite da Volotea, che collega già la città toscana con Nantes e Olbia.

Fonte: Toscana Aeroporti

