A Cerreto Guidi si celebra la Giornata Mondiale ONU del Basket

Cresce l’attesa per la celebrazione nazionale della Giornata Mondiale ONU del Basket, che si terrà sabato 20 dicembre 2025 presso il Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi. L’evento, che gode del prestigioso patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, si configura non solo come un appuntamento sportivo di rilievo, ma come un momento di coesione sociale che unisce i valori della pace a quelli della tradizione locale.

Una sinergia territoriale: sport e Città dei Presepi

Il progetto Basketball for Peace trova a Cerreto Guidi un terreno fertile grazie alla collaborazione fondamentale con l’Associazione Nazionale Città dei Presepi, di cui il sindaco cerretese è Presidente. Questa partecipazione sottolinea il legame profondo tra la ricorrenza sportiva e l’identità culturale del territorio, capace di accogliere atleti e visitatori in un clima di ospitalità e riflessione, tipico del periodo natalizio e della storica vocazione della città.

Il sostegno delle istituzioni e il patrocinio comunale

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo Sport e referente di Basketball for Peace Davide Toni, ha lavorato attivamente per garantire il successo della manifestazione. Il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi testimonia l’impegno dell’ente nel promuovere il basket come strumento universale di inclusione, dialogo e cooperazione tra i popoli, in linea con i principi sanciti dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il programma: grande basket in campo

Il momento centrale della serata sarà la sfida sul parquet che vedrà contrapposte due importanti realtà del territorio, ossia la Cerretese e Lions Montemurlo Basket al Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi, via Caracosta 4, palla a due alle ore 21:15.

La serata vedrà la partecipazione della già atleta della Nazionale e campionessa europea di basket Maria Teresa Baldini, presidente del Comitato Basketball for Peace, che ha espresso profonda gratitudine alla Polisportiva Basket Cerretese e alle istituzioni locali per aver reso Cerreto Guidi il cuore pulsante di questa celebrazione internazionale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa