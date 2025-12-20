Aggressione e tentata rapina nella zona della Leopolda, arrestato un 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri per un’aggressione e una tentata rapina avvenute nel pomeriggio di domenica 14 dicembre nella zona della Leopolda, a Firenze. L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni relative a un’aggressione e alla presenza in strada di un soggetto molesto.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno individuato e fermato l’uomo in via Ponte alle Mosse. Si tratta di un cittadino peruviano, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol ed è risultato poco collaborativo. È stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti.

Nel frattempo, in un bar della zona è stata identificata la vittima dell’aggressione, che presentava lesioni al volto. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo sarebbe stato avvicinato da due persone, una delle quali avrebbe tentato di sottrargli con violenza il monopattino, facendolo cadere a terra. Nel tentativo di reagire, la vittima sarebbe stata colpita al volto con una bottiglia di vetro e successivamente oggetto di un ulteriore tentativo di rapina dell’orologio, fallito grazie alla sua reazione e all’intervento di alcuni passanti.

Le testimonianze raccolte hanno confermato la dinamica dei fatti e riferito che, dopo l’aggressione, lo stesso soggetto avrebbe danneggiato alcune auto in sosta e in transito. Un automobilista ha infatti presentato denuncia per danneggiamento. La bottiglia utilizzata nell’aggressione è stata sequestrata.

L’uomo, già sottoposto a misure restrittive, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida