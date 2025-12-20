Controlli contro lo spaccio a Firenze, trovati con droga e contanti: due giovani arrestati

Due arresti nei giorni scorsi a Firenze durante i controlli dei carabinieri contro uso e spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di martedì 17 dicembre nell'area compresa tra via di Villa Demidoff e via di Novoli, quando i militari del Nucleo radiomobile sono stati avvicinati da un residente che ha segnalato la presenza, all'interno di un'area condominiale, di alcune persone dedite da tempo ad attività legate allo spaccio.

Raggiunto il luogo indicato i carabinieri hanno individuato alcuni soggetti che, sin dalle prime fasi del controllo, avrebbero mostrato atteggiamenti di insofferenza. In particolare uno di loro avrebbe lasciato cadere a terra un involucro, cercando di allontanarlo con un calcio. Fermate due persone, un 22enne e un 18enne rispettivamente di origine egiziana e marocchina, a seguito di perquisizione sono stati trovati con ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui hashish e cocaina, oltre a somme di denaro contante per diverse centinaia di euro, ritenute provento dell'attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il giorno successivo, nella mattinata del 18 dicembre, nel rito direttissimo celebrato presso il Tribunale di Firenze sono stati convalidati gli arresti. Per i due giovani sono state applicate le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora.