Convocato il Consiglio comunale di San Miniato per il Dup 2026/28

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista, nel Palazzo Comunale lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 17:30. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Approvazione. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

