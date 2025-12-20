Convocato il Consiglio comunale di San Miniato per il Dup 2026/28

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista, nel Palazzo Comunale lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 17:30. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.
2. Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Approvazione. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
19 Dicembre 2025

San Miniato, successo per la Festa di Natale degli Ordini degli Avvocati di Pisa

Si è tenuta con grande partecipazione la consueta Festa di Natale dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, un momento atteso che ha riunito i professionisti in un'atmosfera di gioia e condivisione. [...]

San Miniato
Attualità
19 Dicembre 2025

Confartigianato consegna una statuita al vescovo di San Miniato

Prosegue anche nella Diocesi di San Miniato la consegna della statuina del Presepe 2025 di Confartigianato, progetto promosso a livello nazionale insieme a Fondazione Symbola e Coldiretti. Alla consegna a [...]

Empoli
Attualità
17 Dicembre 2025

Coro e orchestra al San Giuseppe di Empoli, musica in corsia con il concerto di Natale

Mancano due giorni al grande ritorno della musica in corsia. È tutto pronto per il concerto di Natale al San Giuseppe di Empoli, in programma venerdì 19 dicembre alle 16 [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina