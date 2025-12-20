Convocato il Consiglio comunale di San Miniato per il Dup 2026/28

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista, nel Palazzo Comunale lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 17:30. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.
Sarà trattato il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.
2. Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Approvazione. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile
Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa
