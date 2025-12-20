Dieci auto in fiamme nella notte a Prato: indagini su sei incendi

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di repertorio)

Dieci auto in fiamme questa notte, tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, a Prato. La procura sta indagando su sei incendi distinti, ritenuti dolosi, avvenuti in più punti della città dalle 22 circa alle 3 di notte. In particolare le auto interessate dai roghi si trovavano nelle vie di Grignano, Marengo, dell'Ippodromo, Lazzarini e in via Roma.

La procura ha avviato le indagini con la polizia di Stato, polizia municipale e vigili del fuoco. In corso l'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della città. Altri episodi analoghi si erano verificati nelle scorse settimane sempre a Prato. Nella prima settimana di dicembre altri roghi, sempre considerati di natura dolosa, avevano riguardato mezzi di proprietà di cittadini cinesi residenti in città.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
19 Dicembre 2025

Poliziotto aggredito nel carcere di Prato, Osapp annuncia proteste

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Prato. Un sovrintendente della polizia penitenziaria è stato colpito con uno schiaffo al volto da un detenuto del Reparto di Alta Sicurezza e [...]

Prato
Cronaca
19 Dicembre 2025

Sfruttamento del lavoro, due casi a Prato: arrestati due imprenditori

Due titolari di due distinti opifici a Prato sono stati arrestati. A entrambi, di nazionalità cinese e di rispettivamente 51 e 50 anni, sono stati contestati i reati di occupazione [...]

Prato
Cronaca
18 Dicembre 2025

Prato, nel 2025 scoperti 153 lavoratori in nero: due arresti e 29 attività sospese

Controlli serrati nelle aziende del territorio, con un bilancio che evidenzia gravi violazioni della legalità sul lavoro: nel 2025, il gruppo interistituzionale coordinato dalla prefettura di Prato ha scoperto 153 [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina