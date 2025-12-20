Dieci auto in fiamme nella notte a Prato: indagini su sei incendi

Dieci auto in fiamme questa notte, tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, a Prato. La procura sta indagando su sei incendi distinti, ritenuti dolosi, avvenuti in più punti della città dalle 22 circa alle 3 di notte. In particolare le auto interessate dai roghi si trovavano nelle vie di Grignano, Marengo, dell'Ippodromo, Lazzarini e in via Roma.

La procura ha avviato le indagini con la polizia di Stato, polizia municipale e vigili del fuoco. In corso l'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della città. Altri episodi analoghi si erano verificati nelle scorse settimane sempre a Prato. Nella prima settimana di dicembre altri roghi, sempre considerati di natura dolosa, avevano riguardato mezzi di proprietà di cittadini cinesi residenti in città.

