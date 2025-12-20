Empoli a Santo Stefano ricorda i caduti del bombardamento aereo del 1943

La cerimonia venerdì 26 dicembre: alle 10.30 nella Collegiata di Sant’Andrea, alle 11.30 al Monumento in viale IV Novembre
26 dicembre 1943, un giorno di festa da trascorrere in famiglia: la strage. Duecentodieci bombe sganciate, almeno 170 ordigni caddero fuori bersaglio. In un attimo 109 persone morirono, anche intere famiglie. Nei giorni successivi le vittime salirono a 123. Trentasei aerei americani, partiti dalla base di Decimomannu in Sardegna, arrivarono su Empoli per colpire la stazione e la ferrovia.
Per mai dimenticare, la cerimonia commemorativa che si terrà venerdì 26 dicembre 2025, comincerà con la celebrazione della santa messa in suffragio dei caduti, officiata dal proposto Don Guido Engels, nella Collegiata di Sant’Andrea, in piazza Farinata degli Uberti, alle 10.30 e proseguirà alle 11.30 con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai caduti nel bombardamento aereo in viale IV Novembre: l’opera del maestro e partigiano Gino Terreni.
Lì si terrà l’intervento del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi.
