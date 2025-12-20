"I viaggi del Fotoclub Vinci: immagini dal mondo", mostra al via

Nell’ambito della 5° Edizione del Vinci Photo Festival, il FotoClub Vinci presenta la mostra fotografica “I Viaggi del Fotoclub Vinci: immagini dal Mondo”, ospitata presso la Sala Espositiva Ex Biglietteria di Vinci (FI), dal 20 dicembre 2025 al 22 febbraio 2026, con ingresso gratuito.

L’esposizione raccoglie 35 pannelli fotografici realizzati da 23 soci del FotoClub Vinci, che raccontano esperienze di viaggio nei vari continenti attraverso paesaggi, scene di vita quotidiana, tradizioni, architetture urbane e reportage. Ogni autore propone una personale visione del viaggio, costruita attraverso sei immagini capaci di unire racconto, tecnica e sensibilità artistica.

La mostra ospita inoltre le opere dell’artista Rachel Morellet, artista di origine francese, la cui ricerca indaga il rapporto tra memoria collettiva, ritualità e vissuto contemporaneo. L’inaugurazione è prevista domenica 21 dicembre alle ore 15.00, alla presenza delle autorità comunali.

Orari: venerdì 15.00–19.00; sabato e domenica 10.00–19.00.

Ingresso gratuito

Info: www.vinciphotofestival.it

Fonte: FotoClub Vinci