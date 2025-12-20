In pensione Egidio, il cavallo più anziano della municipale va a una cooperativa sociale

Dopo dieci anni di servizio sulle strade di Firenze, Egidio, il cavallo più anziano della polizia municipale, è andato in pensione. Ha lasciato le scuderie del parco delle Cascine per trasferirsi a Cercina, presso la cooperativa sociale La Fonte, che segue un progetto residenziale e lavorativo con ragazzi con disabilità, individuata tramite avviso pubblico.

Nel corso della sua carriera Egidio ha affiancato gli agenti in numerosi servizi, dalle cerimonie nel centro storico al controllo dei parchi cittadini, diventando una presenza familiare per fiorentini e turisti. Ha accolto anche centinaia di scolaresche in visita alle scuderie ed è entrato nei ricordi e nelle fotografie di molti visitatori della città.

Arrivato alle Cascine dalla campagna di Buti, in provincia di Pisa, inizialmente non era un cavallo facile da gestire, ma con il tempo è diventato affidabile e sicuro, mantenendo però il carattere vivace che gli è valso il soprannome di “Ganghero”. Ora inizia una nuova fase della sua vita all’insegna della tranquillità e dell’impegno sociale.

