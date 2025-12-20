La Fondazione Artemio Franchi festeggia il Natale e guarda alle iniziative del 2026

Festoso e ricco di novità il consueto appuntamento conviviale natalizio della Fondazione Artemio Franchi che quest’anno si è tenuto al Centro Tecnico di Coverciano.

Insieme ai membri del CDA della stessa Fondazione ed ai graditi ospiti come Letizia Perini, Assessore allo sport del Comune di Firenze, Francesco Casini Consigliere regionale, Nicola Armentano delegato allo sport per la Città Metropolitana di Firenze, è stato Francesco Franchi, presidente della stessa Fondazione, ad illustrare il programma di eventi del prossimo anno:

Tra questi la cerimonia di premiazione del XV Premio di Laurea Artemio Franchi nel Salone dei Cinquecento e l'esposizione – sempre in Palazzo Vecchio – dell’archivio di documenti e foto della vita di Artemio Franchi che ripercorre la sua decennale attività di massimo dirigente Uefa e Fifa.

Appuntamenti importanti e significativi, a cui se ne affiancheranno altri in via di definizione, per un forte rilancio della Fondazione che sarà affiancata, tra gli altri, dalla Lega PRO, dalla Città Metropolitana, dalla LND, dal Lions Club di Firenze, dal Liceo Sportivo e dai tanti amici che non fanno e faranno mai mancare il loro fondamentale apporto.

Fonte: Fondazione Artemio Franchi

Notizie correlate