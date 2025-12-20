Tenta furto al supermercato da 800 euro di merce, arrestata 40enne

Una donna di 40 anni è stata arrestata a Livorno dai Carabinieri per furto aggravato dopo aver tentato di uscire da un supermercato con circa 800 euro di merce, tra dispositivi elettronici e cosmetici, senza pagare.

Secondo quanto ricostruito, la donna, con precedenti specifici, avrebbe approfittato dell’affollamento tipico del periodo pre-natalizio per prelevare la merce e nasconderla nelle borse della spesa, tentando di oltrepassare le barriere di ingresso mentre altri clienti entravano.

Il responsabile della sicurezza del supermercato ha notato l’anomalia, ha fermato la donna e ha chiamato il 112. I Carabinieri hanno recuperato la merce e arrestato la 40enne, che è stata posta ai domiciliari.

