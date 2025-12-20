Trovati 85 grammi di droga alla stazione di Pontedera, controlli anche a Ponsacco

Un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” è stato effettuato nella serata di ieri, 19 dicembre, dalla Compagnia dei Carabinieri di Pontedera, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai furti ai danni degli esercizi commerciali e ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno concentrato i controlli soprattutto nei centri storici di Pontedera e Ponsacco, predisponendo anche presidi fissi e posti di controllo nelle zone limitrofe. Particolare attenzione è stata riservata all’area della stazione ferroviaria di Pontedera, dove sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, circa 5 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish.

Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente 59 persone e controllati 22 veicoli. I controlli hanno interessato anche le attività commerciali della zona, con quattro ispezioni effettuate.

