Trovati 85 grammi di droga alla stazione di Pontedera, controlli anche a Ponsacco

Cronaca Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” è stato effettuato nella serata di ieri, 19 dicembre, dalla Compagnia dei Carabinieri di Pontedera, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai furti ai danni degli esercizi commerciali e ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno concentrato i controlli soprattutto nei centri storici di Pontedera e Ponsacco, predisponendo anche presidi fissi e posti di controllo nelle zone limitrofe. Particolare attenzione è stata riservata all’area della stazione ferroviaria di Pontedera, dove sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, circa 5 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish.

Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente 59 persone e controllati 22 veicoli. I controlli hanno interessato anche le attività commerciali della zona, con quattro ispezioni effettuate.

Notizie correlate

Pontedera
Cronaca
19 Dicembre 2025

La famiglia del dottor Alberto Topi ringrazia i medici: "Grande umanità nei suoi confronti"

Apprezzato e stimato sia come professionista che come persona, per la sua umanità, il dottor Alberto Topi ha lottato fino all’ultimo, sostenuto dai parenti e dagli amici. Il cardiologo, che [...]

Pontedera
Cronaca
17 Dicembre 2025

Mezzo pesante in fiamme sulla FiPiLi: code a Ponsacco e Pontedera

Disagi sulla FiPiLi nel tardo pomeriggio a causa di un mezzo pesante in fiamme vicino all’area di servizio dopo l’uscita di Ponsacco, in direzione mare. Sul posto sono intervenuti vigili [...]

Pontedera
Cronaca
16 Dicembre 2025

Addio al cardiologo Alberto Topi, lutto all'ospedale di Pontedera

Lutto in Valdera e nella sanità Toscana per la prematura scomparsa, all'età di 62 anni, del dottor Alberto Topi cardiologo dell'ospedale Lotti di Pontedera. Espresso cordoglio dall'Asl Toscana nord ovest [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina