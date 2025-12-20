Una serata all’insegna del Natale a La Calamita di Fucecchio con la Scuola di Danza Diapason

Una serata all’insegna della magia del Natale quella organizzata dalla Scuola di Danza Diapason nella splendida cornice de La Calamita di Fucecchio. Un evento molto partecipato che ha visto anche la proiezione di un estratto dal film “The Polar Express”.

Protagonisti assoluti gli allievi della scuola, che si sono esibiti in coreografie, accompagnate da costumi di scena e scenografie capaci di ricreare l’atmosfera incantata del celebre film natalizio. Poi l’atteso arrivo di Babbo Natale, che ha regalato sorrisi ed emozioni ai presenti, soprattutto ai più piccoli.

Un successo reso possibile dal lavoro e dalla passione delle insegnanti Chiara e Federica, che hanno saputo guidare gli allievi in una rappresentazione coinvolgente ed emozionante.



