Valdera nord-monte Pisano, 6 milioni per la nascita dell'Ecosistema culturale

Un cofinanziamento regionale da 6 milioni di euro, tramite fondi Pr Fesr, è stato destinato dalla Regione all’Ecosistema culturale Valdera nord-Monte Pisano, di cui fanno parte i Comuni di Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano. Obiettivo è promuovere costruire una narrazione unitaria del territorio, con strumenti di comunicazione coordinata e percorsi identitari, ma anche con la riqualificazione del patrimonio culturale locale tramite interventi di recupero e valorizzazione dei beni storico-artistici ed il miglioramento dell’accessibilità con reti di mobilità dolce.

Il testo dell’accordo di programma che definisce il contributo è stato approvato dalla Giunta regionale toscana nel corso della sua ultima seduta, con una delibera proposta dall’assessore regionale a mobilità e urbanistica Filippo Boni. Il progetto fa parte delle 13 strategie territoriali in aree urbane toscane previste dal programma regionale Fesr 2021-27 ‘Strategie urbane’ e richiederà un investimento complessivo di 9.159.266 euro.

“Sosteniamo con convinzione questo progetto condiviso tra quattro Comuni dell’area pisana”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Si tratta di un investimento che sottolinea la nascita di un vero e proprio ‘ecosistema culturale dei Monti Pisani’, un contributo che unisce territori diversi attorno a una visione comune di tutela, promozione e sviluppo sostenibile”.

“Siamo davanti ad una strategia urbanistica complessa ma intelligente e, credo, efficace”, aggiunge l’assessore regionale a mobilità e urbanistica Filippo Boni. “Apprezzo in particolare la scelta di mettere insieme le forze e le esigenze di quattro Comuni per valorizzare l’identità del territorio e creare una nuova realtà condivisa attraverso il recupero e la nuova destinazione di beni storico-artistici o edifici che in passato hanno svolto importanti funzioni sociali. Mi auguro che l’Ecosistema culturale Valdera nord-Monte Pisano, con la sua Casa, la sua Agorà, il suo Palcoscenico e la sua Biblioteca, possa davvero contribuire a rafforzare l’identità del territorio ed a vivacizzarne ulteriormente le proposte culturali”.

Il progetto di strategia urbana prevede sei interventi:

1 - Comune di Calcinaia – Progetto denominato ‘La Casa dell’Ecosistema. Polo didattico e museale, affaccio e belvedere sull'Arno’: costo complessivo di euro 3.000.000, con contributo Fesr di 2.004.000. Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione del centro storico e del paesaggio fluviale attraverso la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di due beni storici - la Torre degli Upezzinghi e la Casa del Capitano – oltre alla rigenerazione degli affacci sull’Arno.

2 - Comune di Bientina - Progetto denominato ‘L’Agorà dell’Ecosistema. Agorà indoor e outdoor (piazzetta dell’Angelo e portici, sala convegni e chiesa San Domenico)’: costo complessivo di euro 719.926, con contributo Fesr di 397.923. Il progetto prevede la riqualificazione della Torre Civica (Torre del Mastio) per accogliere il nuovo Museo etrusco e di storia antica di Bientina. L’edificio si affaccia sulla Piazzetta dell’Angelo, per la quale è prevista una nuova pavimentazione e l’inserimento di nuovi arredi urbani. Dalla Piazzetta dell’Angelo, attraversando il portico, si giunge in Piazza dei Portici, su cui si affaccia la chiesa di San Domenico. Anche quest’area sarà oggetto di un nuovo arredo urbano, mentre sulla chiesa beneficerà verrà effettuato un intervento di consolidamento statico-strutturale e restauro conservativo.

3 - Comune di Bientina - Progetto denominato ‘L’Agorà dell’Ecosistema. Chiesa San Girolamo’: costo complessivo di euro 795.340, con contributo FESR di 406.077. Il Comune di Bientina ha individuato come uno degli interventi prioritari il restauro dell’edificio dell’ex Oratorio di San Girolamo, che verrà riqualificato per trasformarlo in uno spazio flessibile e adatto ad accogliere mostre, spettacoli o conferenze.

4 - Comune di Buti - Progetto denominato ‘Il Palcoscenico dell'Ecosistema. Recupero funzionale del Teatro Francesco di Bartolo a Buti’: costo complessivo di euro 894.000, con contributo Fesr di 644.000. Il progetto consiste nel recupero funzionale del Teatro ‘F. Di Bartolo’, in via F.lli Disperati a Buti, elemento di identità culturale e sociale del territorio.

5 - Comune di Buti - Progetto denominato ‘Il Palcoscenico dell'Ecosistema. Recupero e rigenerazione funzionale del Complesso Castel Tonini e spazi di connessione con il Borgo’ - II° lotto funzionale: costo complessivo di 1.380.000 euro, con contributo Fesr di 1.104.000. La proposta progettuale di restauro conservativo e recupero funzionale del II° lotto di Castel Tonini a Buti consentirà di completare il recupero dell'intero complesso, la riqualificazione delle aree circostanti - compresa la porzione del borgo storico che si affaccia su Via A. Marianini - e la valorizzazione ambientale del tratto del Rio Magno che scorre alla base dell'immobile storico.

6 - Comune di Vicopisano - ‘La Biblioteca dell'Ecosistema. Restauro funzionale della ex scuola elementare Domenico Cavalca di Vicopisano’: costo complessivo di 2.370.000 euro, con contributo Fesr di 1.444.000. Il restauro dell’immobile della ex scuola elementare è finalizzato a trasformare l’edificio in una biblioteca, che sarà un punto di riferimento per il sistema bibliotecario di tutto l’Ecosistema culturale. L'edificio ospiterà anche l'ufficio turistico, la ludoteca e spazi multifunzionali destinati a locali per le associazioni di volontariato e per attività museali.

Fonte: Regione Toscana

