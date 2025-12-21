A 13 anni cambia sesso, è il più giovane in Italia: il percorso a Careggi

Un tribunale italiano ha disposto la rettifica dell'atto di nascita di un adolescente di 13 anni, permettendogli di cambiare sesso anagrafico da femminile a maschile. Come riporta La Nazione, si tratta del più giovane in Italia ad aver completato questo percorso di transizione di genere, in quella che rappresenta una decisione storica per il panorama giuridico nazionale.

La sentenza arriva al termine di un lungo iter che ha coinvolto aspetti psicoterapici, medici e legali. Il percorso del ragazzo di La Spezia (Liguria) è iniziato nel 2021 presso l'ospedale di Careggi a Firenze, dove è stato seguito dal centro di andrologia ed endocrinologia. Durante il trattamento, l'adolescente è stato sottoposto a terapia con triptorelina, un farmaco utilizzato per sospendere lo sviluppo puberale e permettere una riflessione più approfondita sull'identità di genere.

La famiglia ha avuto un ruolo fondamentale nel sostenere il ragazzo durante tutto il percorso, con un supporto particolare da parte della sorella gemella. La richiesta di rettifica dell'atto di nascita presentata dai genitori è stata accolta dopo che il tribunale ha riconosciuto la piena consapevolezza del minore e la solidità del suo percorso identitario.

Come si legge sul quotidiano, il cammino verso questa decisione non è stato privo di ostacoli. Il giovane ha dovuto affrontare resistenze significative in ambito scolastico e difficoltà burocratiche legate alla pratica sportiva. Decisive per l'esito del caso sono state le perizie medico-legali disposte dalla Procura, che hanno attestato la maturità psicologica del minore e la sua piena capacità di discernimento rispetto a una decisione di tale portata.

