Il presepe del Cuoio arriva in piazza San Pietro a Roma

Il presepio in cuoio che da due anni splende in piazza Spalletti Stellato di Ponte a Egola quest’anno ha trovato collocazione anche in una delle piazza più belle e prestigiose della penisola, piazza S. Pietro a Roma. Una copia del presepe di Ponte a Egola è stata collocata sotto il colonnato del Bernini in piazza San Pietro dietro specifico invito delle Autorità vatichane che lo scorso hanno ebbero modo di apprezzare la originale creazione per il duplice significato che esprime in termini di tradizione e ingegno lavorativo. La collocazione del presepio in Piazza S. Pietro ha richiesto un grande impegno in termini di lavoro e logistica. Si è dovuto ricorrere ad un bottale leggermente più piccolo rispetto a quello collocato in piazza Spalletti Stellato per consentirne la collocazione sotto i loggiati vaticani ed è stato necessario organizzare un trasporto eccezionale con dotazione di apposita gru per trasportate da Ponte a Egola a Roma il grosso bottale il cui peso è di 22 quintali con dimensioni 2,6 metri per 2,6 metri. Per portare a compimento questa complessa operazione è stato determinante l’impegno profuso dalla società Bartoloni sas che ha messo a disposizione e preparato il grosso bottale e dalla società Piccini srl che ha organizzato il complesso lavoro di trasferimento e collocazione del manufatto. Alla realizzazione del presepio collocato in Vaticano hanno lavorato e contribito varie realtà del comprensorio del cuoio, Melissa srl, Labor srl, UNIC concerie riunite, Vamas spa, CMC spa, Zuma srl, La Patrie srl, Edilcommercio srl, Gifra, Vimac, Biockimica, soggetti a cui vanno i ringraziamenti di “Territorio in comune” per la collaborazione e sensibilità dimostrata.

L’Associazione Territorio in comune nell’ideare, predisporre e coordinare la complessa operazione ha avuto il supporto di “Terre di presepi” che da anni cura la promozione dell’attivita presepiale e la messa in rete di centinaia di realtà locali tra città, paesi e parrocchie che nel tempo si sono caratterizzate per il loro impegno nel ricordare il messaggio cristiano della natività.