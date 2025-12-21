Teatro del Maggio intitolato a Gui? Funaro: "Condivido la proposta di Muti"

"Mercoledì scorso, in occasione della consegna del premio dell'Accademia della Crusca, ho avuto modo di confrontarmi col Maestro Muti sulla sua idea di intitolare il nostro teatro al Maestro Gui. La accolgo e la condivido: concretizzeremo la proposta con un'apposita delibera di giunta". Lo ha detto la sindaca Sara Funaro.

"Il Maestro Gui è una figura imprescindibile per la cultura musicale del nostro Novecento - ha aggiunto la sindaca Funaro - è stato sicuramente un importante protagonista della politica musicale e culturale del nostro Paese e non solo. Restano indelebili la sua musica, le sue direzioni orchestrali. Ha fondato la Stabile Orchestrale Fiorentina nel 1928 dalla quale ha preso vita l’Orchestra del Maggio attuale e qualche anno dopo ha regalato alla città il Festival del Maggio oltre ad alcuni indimenticabili appuntamenti".

"Questa intitolazione - ha proseguito la sindaca - nell’auspicio che la musica possa essere per la nostra città un seme di bellezza e significato, che ci aiuti a crescere e a costruire un futuro migliore".

"Voglio infine ringraziare il Maestro Muti per lo stupendo concerto di ieri sera alla guida dell'Orchestra e del Coro del Maggio per il cinquantenario della morte del fondatore del festival del Maggio" ha concluso.

