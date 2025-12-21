A Vinci è stato inaugurato il Welcome Center

Il Comune di Vinci ha inaugurato il proprio Welcome Center, con una cerimonia nella nuova sede di Piazza della Libertà, angolo Via Roma.

A tagliare il nastro Daniele Vanni, sindaco di Vinci, accompagnato dalla giunta comunale.

Il nuovo Welcome Center ospiterà sia l’ufficio turistico che la biglietteria del Museo Leonardiano, sfruttando così i due ingressi dei nuovi locali, dedicandone uno interamente all’ufficio turistico e l’altro alla biglietteria.

I due sportelli troveranno però spazi comuni all’interno dei locali rinnovati di Piazza della Libertà, andando così a costituire un unico centro di accoglienza per visitatori e turisti, che dunque potranno usufruire unicamente dell’offerta di Vinci grazie a un servizio integrato.

Il Welcome Center diventa così una porta d’accesso per l’accoglienza turistica di Vinci, ma anche per l’Ambito Turistico Empolese Valdelsa, poiché sarà possibile trovare le informazioni non solo dell’offerta turistica di Vinci (il museo nel castello dei Conti Guidi, la sezione didattica nella Palazzina Uzielli, la casa natale di Leonardo ad Anchiano, la sezione ‘Leonardo e la pittura’ di Via Roma), ma anche dell’offerta turistica del territorio limitrofo, con un’ampia scelta di materiale informativo , anche dei musei e delle attrazioni dell’Empolese Valdelsa.

Un ufficio, in Welcome Center, che sarà quindi in grado di indirizzare i visitatori verso le attrazioni vinciane e non solo, grazie all’apporto di personale qualificato, in grado di illustrare il materiale informativo (che si presenterà al pubblico anche grazie al videowall installato nei locali che ospitano il Welcome Center).

“Con l’inaugurazione del nuovo Welcome Center, Vinci compie un passo significativo nel rafforzare la propria vocazione all’accoglienza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Questo spazio nasce per essere il primo punto di incontro tra il visitatore e la nostra città: un luogo di orientamento, di informazione e di racconto, capace di accompagnare cittadini e turisti alla scoperta di Vinci, della sua identità e del genio universale di Leonardo.

La riorganizzazione dell'accoglienza turistica era uno degli obiettivi di mandato e questo intervento è il primo passo per far sì che i turisti siano incentivati a visitare tutto il paese. Azione che sarà completata nei prossimi mesi con le opere dei sette artisti del progetto Vinci Città Museo e con la statua raffigurante Leonardo Da Vinci, che sarà realizzata dall'artista Filippo Tincolini.

Il nuovo punto sarà fondamentale anche per promuovere un'offerta più ampia che riguarderà la comunità d'Ambito Empolese Valdelsa-Montalbano nell'ottica di valorizzare tutto il nostro territorio e incentivare un turismo di qualità”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa