Gli astrofili di Montelupo piangono la scomparsa di Aldo Sevi

Aldo Sevi è scomparso. Una delle figure simbolo del gruppo degli astrofili di Montelupo Fiorentino è venuta a mancare a 86 anni. Originario di Malmantile (Lastra a Signa), viveva a Serravalle, quartiere di Empoli.

La notizia della scomparsa è stata data anche da Maura Tombelli del gruppo astrofili con una breve nota su Facebook: "Ci ha lasciato un nostro associato, un astrofilo che ha ispirato giovani allo studio del cielo, un carissimo amico".

Sevi lascia la figlia, il nipote e una comunità in lacrime che lo ricorda per la sua grande conoscenza e per la sua capacità di avere a che fare col prossimo. Il funerale di Aldo Sevi si terrà alle 11 di oggi, lunedì 22 dicembre, alla chiesa di Serravalle.