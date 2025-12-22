Bando affitti, San Miniato stanzia più di 90mila euro

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Il Comune di San Miniato, per il 2025, ha stanziato 91.319 euro per coprire le domande pervenute al bando contributo affitti, aumentando in modo significativo le risorse rispetto allo scorso anno, quando furono stanziati 68.654 euro (+25%).
"Abbiamo scelto di incrementare in maniera consistente le risorse perché il tema dell’abitare è oggi una delle principali emergenze sociali anche nel nostro territorio – dichiara Matteo Squicciarini, assessore alle politiche socio-sanitarie ed abitative –. Di fronte all’aumento dei costi degli affitti era necessario uno sforzo ulteriore, destinando più risorse comunali a sostegno delle famiglie in difficoltà".

Del totale stanziato, 3.904,36 euro derivano dalle risorse del 5 per mille, 11.515 euro dal contributo della Regione Toscana, in linea con quanto ricevuto lo scorso anno, mentre la parte restante, pari a 75.900 euro, è coperta dal bilancio comunale. Il bando è stato aperto dal 21 ottobre al 20 novembre 2025 e le risorse stanziate consentiranno di dare risposta ai nuclei familiari che hanno presentato domanda, offrendo un sostegno concreto in una fase di particolare difficoltà economica.

"Continueremo a tenere alta l’attenzione sul tema dell’abitare, lavorando per rafforzare le politiche di sostegno e per non lasciare indietro nessuno. Un ringraziamento va anche agli uffici comunali, che quotidianamente lavorano nell’emergenza abitativa cercando di dare risposte concrete ai cittadini – conclude Squicciarini – e agli assistenti sociali della SDS, con cui il Comune opera in stretta collaborazione per accompagnare e sostenere i nuclei più fragili".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
21 Dicembre 2025

Il presepe del Cuoio arriva in piazza San Pietro a Roma

Il presepio in cuoio che da due anni splende in piazza Spalletti Stellato di Ponte a Egola quest’anno ha trovato collocazione anche in una delle piazza più belle e prestigiose [...]

San Miniato
Attualità
20 Dicembre 2025

Festa di Natale al Del Campana Guazzesi: doni ai residenti anche dal Rotary San Miniato

L’Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Del Campana Guazzesi" di San Miniato, festeggia il Santo Natale con gli anziani residenti ed i loro familiari. Alla presenza del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, [...]

San Miniato
Attualità
20 Dicembre 2025

Convocato il Consiglio comunale di San Miniato per il Dup 2026/28

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista, nel Palazzo Comunale lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 17:30. La seduta consiliare è pubblica e [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina