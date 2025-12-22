Bando affitti, San Miniato stanzia più di 90mila euro

Il Comune di San Miniato, per il 2025, ha stanziato 91.319 euro per coprire le domande pervenute al bando contributo affitti, aumentando in modo significativo le risorse rispetto allo scorso anno, quando furono stanziati 68.654 euro (+25%).

"Abbiamo scelto di incrementare in maniera consistente le risorse perché il tema dell’abitare è oggi una delle principali emergenze sociali anche nel nostro territorio – dichiara Matteo Squicciarini, assessore alle politiche socio-sanitarie ed abitative –. Di fronte all’aumento dei costi degli affitti era necessario uno sforzo ulteriore, destinando più risorse comunali a sostegno delle famiglie in difficoltà".

Del totale stanziato, 3.904,36 euro derivano dalle risorse del 5 per mille, 11.515 euro dal contributo della Regione Toscana, in linea con quanto ricevuto lo scorso anno, mentre la parte restante, pari a 75.900 euro, è coperta dal bilancio comunale. Il bando è stato aperto dal 21 ottobre al 20 novembre 2025 e le risorse stanziate consentiranno di dare risposta ai nuclei familiari che hanno presentato domanda, offrendo un sostegno concreto in una fase di particolare difficoltà economica.

"Continueremo a tenere alta l’attenzione sul tema dell’abitare, lavorando per rafforzare le politiche di sostegno e per non lasciare indietro nessuno. Un ringraziamento va anche agli uffici comunali, che quotidianamente lavorano nell’emergenza abitativa cercando di dare risposte concrete ai cittadini – conclude Squicciarini – e agli assistenti sociali della SDS, con cui il Comune opera in stretta collaborazione per accompagnare e sostenere i nuclei più fragili".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

