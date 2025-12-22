Convocate due sessioni del Consiglio comunale a Cerreto Guidi

E’convocato per Sabato 27 dicembre, alle ore 10,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono otto gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione delle modifiche e del testo coordinato della convenzione ex Art. 30 del D.L.G.S. N. 267/2000 per la gestione associata del piano educativo zonale tra i comuni dell’area Empolese Valdelsa (Zona Empolese Valdelsa della Toscana) su richiesta della Regione Toscana;

3. Ratifica deliberazione della Giunta comunale N.256 del 29/11/2025 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2025/2027, al Dup 2025/2027 ed alla nota integrativa 2025”;

4. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D.LGS N.201/2022;

5. Società partecipate dal Comune: Approvazione ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024 e piano di razionalizzazione;

6. Zona a traffico limitato (Ztl) nel Comune di Cerreto Guidi- Approvazione del Disciplinare;

7. Regolamento per l’esercizio del gioco lecito- Approvazione;

8. Decreto Ministero Economia e Finanze del 25 Luglio 2023 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, N.42: Esame dello schema di Bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’organo di revisione.

E’ inoltre convocato per Sabato 27 dicembre, alle ore 12,00, nella Sala delle adunanze consiliari, un’altra sessione del Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono otto gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Piano di valorizzazione ed alienazione immobili di proprietà comunale per il triennio 2026-2028. Elenco beni ed approvazione;

2. Determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2026 delle aree di proprietà comunale da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica e agli insediamenti produttivi ai sensi delle Leggi N. 167 del 1962, N.865 del 1971 e N. 457 del 1978;

3. Approvazione programma degli incarichi esterni Area 1 e Area 2 per l’anno 2026;

4. Programma triennale forniture e servizi anni 2026-2028: Approvazione;

5. Art. 37 D.LGS. N.36 del 2023. Programma triennale opere pubbliche triennio 2026-2028 e relativo elenco annuale 2026. Approvazione;

6. Aliquote e detrazioni IMU 2026: Approvazione;

7. Approvazione Misura dell’aliquota addizionale comunale Irpef anno 2026;

8. Bilancio di previsione 2026-2028. Nota integrativa e allegati- Esame e approvazione.