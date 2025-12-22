Firenze, al via i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia "Ponte al Pino"

La circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, sarà sospesa dalle ore 15 di sabato 24 gennaio alle ore 15 di domenica 25 gennaio per consentire l’avvio delle attività previste per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”.

L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di rinnovo e potenziamento della viabilità cittadina. Sarà realizzata, infatti, la nuova passerella pedonale a supporto della mobilità delle persone in previsione delle successive fasi di lavoro.

Vista l’interruzione programmata per la sostituzione del Ponte al Pino, RFI ha inoltre deciso di effettuare i lavori di rinnovo degli scambi nell’ambito della stazione Firenze Santa Maria Novella nei giorni 24 e 25 gennaio. Tali attività comporteranno una riprogrammazione dei collegamenti a lunga percorrenza e regionali anche nella mattina del sabato e nel pomeriggio della domenica, oltre alle modifiche previste durante la sospensione della circolazione tra Rifredi e Campo di Marte.

Durante l’interruzione è prevista una riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con la garanzia di un treno Alta Velocità ogni ora in ingresso e in uscita da Firenze. Per garantire la continuità dei collegamenti fra le due stazioni saranno inoltre attivi corse con autobus.

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono in fase di aggiornamento e renderanno disponibili a breve tutte le modifiche di orario e percorso.

La viabilità stradale che interessa il Ponte al Pino sarà interrotta dalla serata di venerdì 23 gennaio alla notte compresa fra domenica 25 e lunedì 26 gennaio.

L’intervento sul Ponte al Pino – opera che collega il centro cittadino con l’area di Campo di Marte – rientra in un più ampio programma di miglioramento dell'assetto urbano della città di Firenze in totale coordinamento con le istituzioni. I lavori prevedono la demolizione e ricostruzione dell’attuale infrastruttura con un nuovo ponte, più moderno e funzionale, caratterizzato da maggiore capacità stradale con l’obiettivo di garantire maggiori livelli di sicurezza e fluidità del traffico. È inoltre prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale, a supporto della mobilità sostenibile.

Le successive fasi di cantiere, già pianificate con largo anticipo e previste nel corso del 2026, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità stradale e saranno comunicate con anticipo in coordinamento con il Comune di Firenze.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane