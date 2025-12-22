Gli esercenti del Luna Park a fianco di Semplicemente Odv

Un bel gesto di solidarietà sotto l'albero di Natale: protagonisti gli esercenti del Luna Park di Fucecchio, che hanno voluto donare in beneficenza una parte del ricavato dell'ultima fiera che si è tenuta in piazza Aldo Moro. La somma raccolta da parte di tutto il gruppo è stata devoluta a Semplicemente OdV, realtà impegnata da anni nel lavoro di supporto alle persone con fragilità e/o in povertà. La donazione è stata “ufficializzata” lunedì 22 dicembre nell'ufficio della sindaca Emma Donnini, che ha voluto rimarcare l'importanza di gesti concreti e fattivi come questo: “E' fondamentale che tutte le componenti della nostra società facciano rete per aiutare chi ha bisogno e per sostenere chi – come nel caso di Semplicemente OdV – si prodiga per aiutare”. E' stato il responsabile del luna park Augusto De Bianchi a consegnare nelle mani della presidente di Semplicemente OdV Ėlia Mattioli la somma, che poi potrà esser impiegata nelle molteplici azioni portate avanti dall'associazione: dal magazzino solidale in via Trento per abiti e vestiario al doposcuola gratuito fino alle attività all'aperto al Lago I Salici, giusto per citare alcuni esempi. La donazione nasce dalla volontà di dare un aiuto a chi ha bisogno da parte di chi solitamente arriva in città per dare sorrisi e divertimento.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa