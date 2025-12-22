Grande successo per la terza edizione di 'Note di Natale' a Santa Maria a Monte

Una giornata all’insegna della magia, della musica e della partecipazione: grande successo per la terza edizione di “Note di Natale”.

L’evento, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e l’Associazione I Colori della Musica con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte, e la collaborazione di Amici della Chiocciola, Danza da Perla, e l’ Istituto Comprensivo G. Carducci e con gli sponsor RCG Treccificio, Poker, Inglas, Nuovo Nicar Srl, Suolificio Maya, Conceria Davide Pacini ha trasformato Piazza della Vittoria in un luogo di festa e aggregazione per tutta la comunità.

Grandi e piccoli hanno potuto passeggiare tra mercatini di Natale, assaporare le specialità locali e vivere l’atmosfera del borgo, arricchita a partire dalle 16.30 dal suggestivo Presepe Vivente organizzato dall’Associazione Amici della Chiocciola.

L’evento ha offerto anche spettacoli, canti, coreografie natalizie e momenti magici con Babbo Natale, il Grinch e la partecipazione speciale di Elsa, per coinvolgere le famiglie e rendere indimenticabile la giornata.

“Santa Maria a Monte si conferma un borgo dalla straordinaria forza attrattiva, capace di valorizzarsi durante tutto l’anno e di toccare l'apice in questo periodo festivo” afferma il Presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “L’evento di domenica 21 dicembre è stato la vera ciliegina sulla torta di una programmazione d'eccellenza, capace di fondere la meraviglia degli spettacoli per bambini con il fascino senza tempo della tradizione del Presepe Vivente.”

“Questo successo non è casuale, ma è il frutto maturo di una collaborazione continua e proficua con l’Amministrazione Comunale, il CCN e tutte le associazioni del territorio. Un ringraziamento anche agli sponsor: aziende e imprenditori che vivono e operano a Santa Maria a Monte e che non fanno mai mancare la loro vicinanza. Il loro supporto è il segno tangibile di una comunità unita che crede nel valore della propria terra e investe nel suo futuro. Insieme, abbiamo dimostrato che la tradizione, se valorizzata con passione, resta il motore più potente per far vivere il nostro centro storico” conclude Simonelli.

Sulla stessa linea il Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande: “Un successo, tante emozioni, un ritorno ad apprezzare le tradizioni e la nostra cultura: il vero Natale, meritevole di festeggiare. Grazie a tutti i partecipanti e a coloro che hanno consentito di rivitalizzare il centro storico, così bello e ricco di storia”.

La terza edizione ha dimostrato quanto sia importante far vivere i luoghi del nostro territorio” afferma il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “La presenza di famiglie e cittadini ha contribuito a creare un’atmosfera di festa, favorendo la socializzazione e dando nuova visibilità alle attività commerciali. Eventi come questo sono fondamentali per sostenere il commercio locale e rafforzare il legame tra comunità e territorio, soprattutto in un periodo strategico come quello natalizio.”

Entusiasta della terza edizione il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini: “È andata bene: ho visto tanta gente, il paese era pieno. Siamo soddisfatti. Unendo le forze, sono venute fuori cose belle e la gente ha apprezzato. Sono molto contento: va messa in calendario e migliorata per l’anno prossimo”.