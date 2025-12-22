In casa quasi due chili di droga, arrestata una coppia

Quasi due chilogrammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati dai carabinieri di Cecina nell’abitazione di una coppia a Guardistallo, in provincia di Pisa. In manette sono finiti un uomo di 35 anni e una donna di 25, arrestati al termine di un controllo mirato.

All’interno dell’appartamento i militari hanno rinvenuto hashish e marijuana, oltre a materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento della droga. Sequestrati anche circa 3.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Livorno, che ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora con permanenza notturna nell’abitazione.