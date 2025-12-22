La Pistoiese Calcio dona sorrisi ai bambini della Pediatria dell’ospedale San Jacopo

Un momento di grande emozione e solidarietà quello vissuto questa mattina nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Jacopo, grazie a una speciale donazione da parte della Pistoiese Calcio.

Una delegazione del club arancione ha fatto visita ai piccoli pazienti, regalando gadget, doni e braccialettini, portando sorrisi, conforto e un messaggio di vicinanza in un contesto particolarmente delicato. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha reso l’incontro un’esperienza intensa e profondamente emozionante per tutti i presenti.

Alla visita hanno partecipato: Elisa Saccenti, segretaria  Pistoiese for Special, Alberto Ducceschi, vice presidente Pistoiese for Special, Stefano Carobbi, ex capitano della Fiorentina e Manuele Mazzoncini, segretario del Settore Giovanile. La delegazione è stata accolta dalla direttrice sanitaria di Presidio, Lucilla di Renzo, dal dottor Rino Agostiniani, direttore SOC Pediatria, dalla responsabile, dott.ssa Silvia Ghione e dalla coordinatrice infermieristica Stefania Magnanensi.

La Pistoiese Calcio desidera ringraziare il personale sanitario del reparto di Pediatria per l’accoglienza e per il lavoro straordinario che svolge quotidianamente, rinnovando il proprio impegno nel sostenere iniziative di carattere sociale e solidale sul territorio.

Un ringraziamento è stato espresso anche dall’ospedale per la solidarietà ai piccoli pazienti. Un gesto che ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere anche vicinanza e umanità.

Fonte: Ausl Toscana Centro

