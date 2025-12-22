'Lungo Ottocento', nel terzo incontro del CRR a Pisa 'Le due repubbliche' di Daniele di Bartolomeo

Presso la Domus Mazziniana si è svolto il terzo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni.

Giovedì 18 dicembre 2025 è stato presentato il volume di Daniele di Bartolomeo “Le due repubbliche. Pensare la Rivoluzione nella Francia del 1848” (Viella, 2024). Con l’autore, professore associato di storia moderna all’Università di Teramo, hanno dialogato Cristina Cassina (UniPI) e Giacomo Zanasi (UniSA). Il confronto è stato coordinato da Gian Luca Fruci (UniPI).

Queste le parole dell’autore Daniele di Bartolomeo ai microfoni dei canali social del CRR pisano: "Il libro è dedicato all’influenza della memoria della Rivoluzione francese del 1789 e dell’esperienza napoleonica, che ha posto fine a questo evento, in un altro momento importante della storia francese ed europea, cioè il 1848. Questo avrebbe portato alla nascita della seconda Repubblica e a una serie di insurrezioni, con un epilogo straordinario, da molti pronosticato, ovvero la salita al potere del nipote di Napoleone Bonaparte, Luigi. Il libro si propone di analizzare le previsioni che i protagonisti di questa importante stagione fecero prima che i principali eventi della Rivoluzione del 1848 accadessero. L’obiettivo? Cercare di capire se e come l’atto di prevedere un evento possibile sulla base di un precedente storico, ovvero la Rivoluzione francese e l’esperienza del primo Napoleone, abbia influenzato le decisioni dei protagonisti di questa stagione e quindi anche l’esito, che ha determinato una sorta di gigantesca replica degli eventi sviluppati tra il 1789 e il 1799. La tesi di fondo sostiene che gli eventi non si ripetono naturalmente uguali a sé stessi, mentre a ripetersi è quello scenario storico costruito dai protagonisti di questi eventi attraverso la commistione tra l’attualità e i precedenti storici. Quindi è questo “doppione” della realtà che viene fabbricato ed è questo scenario, misto di oggi e di ieri, eventualmente a replicarsi, determinando come nel caso della salita al potere di Luigi Napoleone il ripetersi dello scenario che aveva inaugurato lo zio diversi decenni prima”.

La registrazione dell’evento rimane a disposizione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.