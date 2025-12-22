Mercato in centro il 28 dicembre: cambia la viabilità a Empoli

Con ordinanza 552 di venerdì 19 dicembre 2025, per la giornata di domenica 28 dicembre saranno adottate alcune modifiche temporanee alla sosta e al transito in piazza della Vittoria e nelle vie limitrofe interessate dalla manifestazione. L’evento è organizzato dall’associazione Confesercenti, Anva e associazione Centro Storico nell’ambito di “Empoli Città del Natale”.

NEL DETTAGLIO - Dalle 6.30 fino alle 21 del giorno 28 dicembre 2025 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade la Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

In via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; in via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato PIAZZA della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Si prosegue in via Tinto da Battifolle, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Socco Ferrante, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione. In via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

In piazza della Vittoria, intera piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Roma nel tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giuseppe da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra, lato destro divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

Infine in via Fratelli Rosselli, da piazza della Vittoria a via Bonistalli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide e in via Salvagnoli, all'intersezione con via Tinto da Battifolle lato piazza Gramsci, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza Antonio Gramsci.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa