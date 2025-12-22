Morto don Francis Yougbare, vice parroco a Mercatale di Vernio

È morto questa mattina don Francis Gerard Yougbare, vicario parrocchiale a Mercatale di Vernio. Aveva 54 anni ed è deceduto all’alba di questa mattina all’Hospice Fiore di Primavera, dove si trovava da una settimana per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lo scorso settembre infatti gli era stato diagnosticato il male incurabile che lo ha portato alla morte.

Originario del Burkina Faso, don Francis era arrivato nella diocesi di Prato nel 2022. Il vescovo Giovanni Nerbini lo aveva assegnato alla parrocchia di Mercatale di Vernio per aiutare il parroco don Vincent Souly nel servizio di altre comunità valbisentine, come Sant’Ippolito di Vernio, Luicciana e Cantagallo. A Koupéla, sua diocesi di provenienza, don Francis aveva ricoperto gli incarichi di segretario dell’arcivescovo e direttore della Caritas. Poi era partito missionario in Martinica e tre anni fa era arrivata la decisione di venire in Italia dopo aver conosciuto don Vincent.

Nel luglio 2023 aveva festeggiato a Vernio, circondato dall’affetto dei parrocchiani, il suo venticinquesimo di sacerdozio.

La salma del sacerdote è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Prato e domani, martedì 23 dicembre, alle ore 15 verrà celebrato il funerale in cattedrale. Don Vincent annuncia l’intenzione di fare una raccolta fondi in modo da poter trasferire il feretro in Burkina Faso, dove vive la famiglia di don Francis.

Fonte: Diocesi di Prato

Notizie correlate