Nuova sconfitta lontano da casa per l’Abc Solettificio Manetti

Nuova battuta d’arresto lontano da casa per l’Abc Solettificio Manetti, che non riesce a trovare continuità e cade a Firenze sponda Sancat per 76-71. Una sconfitta che chiude con l’amaro in bocca il 2025, dando appuntamento a domenica 4 gennaio quando si ripartirà dal PalaBetti contro Bottegone.

LA CRONACA

Di Pedicone il primo allungo della gara che vale il 2-8 dopo due giri di cronometro. Sancat ricuce con Fois e Menchini (8-10), ma la tripla di Berni e la penetrazione di Lazzeri ristabiliscono il +7 Abc (8-15). Una serie di palle perse, però, permette ai fiorentini di restare in scia fino alla parità a quota 15 a firma Caselli, che diventa 15-16 al primo riposo.

La penetrazione di Ghinassi vale il primo sorpasso locale all’inizio della seconda frazione, che diventa 25-19 dopo quattro giri di lancette. Dopo vari attacchi a vuoto da entrambe le parti, il gioco a due tra Torrigiani e Pedicone tiene i gialloblu a contatto (27-23). A fronte della verve difensiva della Sancat, però, l’Abc si perde in attacchi macchinosi e spesso forzati, così Caselli ringrazia e dall’arco scrive 32-25. Nell’ultimo minuto prima dell’intervallo, l’ennesima scelta rivedibile nella metà campo d’attacco regala ai fiorentini l’ultimo possesso, con il buzzer beater di Matichecchia che manda tutti negli spogliatoi sul +10 locale (35-25).

Nella ripresa l’Abc alza l’intensità in difesa, mentre un gioco da tre punti di Mancini e la tripla di Berni ricuciono fino a -4 (38-34). La risposta locale è puntuale con Caselli per il nuovo +6 Sancat, finché quattro liberi di Corbinelli scrivono 41-38 a metà frazione. Ma proprio sul più bello, l’Abc si spegne, e un parziale di 6-0 costringe coach Paludi a rifugiarsi nel time out: 47-38 al 26′, tutto da rifare. Nel momento in cui alza le barricate in difesa, l’Abc ricuce in un amen: il recupero con annesso contropiede di Lazzeri e l’azione da tre punti di Torrigiani ristabiliscono il -1, finché la tripla di Pedicone vale il nuovo sorpasso gialloblu: 50-53 al 29′, che diventa 55-55 alla terza sirena.

Corbinelli dall’arco e Pedicone dalla lunetta provano ad allungare, fino al +5 a firma Mancini al 35′ (60-65). Sancat, però, riapre tutto con Fois fino alla nuova parità a firma Pinarelli: 67-67 con 150 secondi da giocare. La rimonta fiorentina si concretizza con la tripla del solito Fois per il nuovo +3 locale così, mentre l’Abc smette di segnare, Pinarelli dalla lunetta scrive la fine.

SANCAT BASKET – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 76-71

Sancat Basket: Ricci ne, Camiciottoli 2, Matichecchia 6, Mariani ne, Ghinassi 14, Fois 17, Menchini 6, Brogi 2, Degl’Innocenti 2, Pinarelli 16, Caselli 11. All. Calamai. Ass. Gemmi. Magini.

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Lazzeri 9, Ticciati, Corbinelli 12 Talluri, Berni 13, Torrigiani 17, Cantini 3, Mancini 5, Pedicone 12. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 15-16, 35-25 (20-9), 55-55 (20-30), 76-71 (21-16)

Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca, Mattiello di Buggiano.

Fonte: Abc - Ufficio stampa