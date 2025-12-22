Oltre 250 atleti del nuoto giovanile toscano in gara alla piscina di Empoli: i risultati di Aquatempra

La piscina comunale di Empoli si è trasformata, nella giornata di domenica 21 dicembre nel cuore pulsante del nuoto giovanile toscano. L’impianto ha ospitato con successo la 1ª Prova Invernale Esordienti – Concentramento A, un appuntamento fondamentale della stagione che ha visto gli atleti di Aquatempra gareggiare tra le corsie di casa con grande determinazione e spirito di squadra.

La manifestazione ha confermato l'importanza della piscina di Empoli come polo strategico per il nuoto regionale. L’evento ha richiamato un’affluenza straordinaria, portando nell'impianto empolese ben 10 società provenienti da tutta la Toscana, per un totale di oltre 250 atleti che si sono alternati in vasca. A fare da cornice alle gare, una tribuna gremita, che ha sostenuto i giovani nuotatori con un tifo caloroso e sportivo per l'intera durata della giornata.

La sessione mattutina ha visto protagonisti i giovanissimi Esordienti B delle sedi di Empoli e Fucecchio. Sotto la guida attenta dei tecnici Fabio Innocenti e Mauro Calvi, i piccoli nuotatori hanno dato prova dell’eccellente percorso formativo che stanno intraprendendo. Le prestazioni, di assoluto rilievo sia tecnico che cronometrico, riflettono l’obiettivo primario di queste categorie: la costruzione di un bagaglio tecnico completo. «Il nostro lavoro – spiegano Innocenti e Calvi – punta a fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per affrontare con entusiasmo e serenità le sfide sportive. Questo gruppo sta dimostrando che il lavoro quotidiano paga e si riflette poi nella qualità delle loro prestazioni in acqua». Tra i risultati di spicco, si segnalano le ottime prove di Pacini Rebecca (2017) e Lanciotti Matilde (2017) nei 100 misti, Mantelli Chloe (2017) e Innocenti Teresa (2016) nei 200 stile libero, Lombardo Sofia (2016), Scali Maya (2016) e Prosperi Sara (2016) nei 100 rana, Tommasoni Giorgia (2016) nei 50 dorso, Banti Alessio (2016) nei 200 stile libero. Oltre ai successi cronometrici, a brillare è stata la compattezza di tutto il gruppo di Empoli e Fucecchio, ecco i piccoli protagonisti che hanno dimostrato un bagaglio tecnico in costante crescita: Carbone Viviani Rita, Marchini Eva, Greco Adele, Testai Cecilia, Zhu Owen, Hoxha Mattia, Tempesti Ilario, Salvaggio Niccolò e Mannelli Edoardo.

Nel pomeriggio il testimone è passato agli Esordienti A, guidati da Jacopo Risoli. Anche in questo caso, l'entusiasmo è stato il filo conduttore di una sessione di gare intensa, dove l'applicazione costante dimostrata in allenamento si è tradotta in risultati cronometrici di prestigio. Tra i risultati più significativi spiccano:

Tessa Poggianti (2014): dominatrice dei 400 stile libero e ottima prestazione nei 50 rana.

Dafne Mantelli (2015): prima classificata nei 100 misti e seconda nei 100 stile libero.

Ettore Perzia (2013): al terzo posto nei 400 stile libero e solidi piazzamenti nella rana.

Mia Ciampi (2014): seconda nei 100 dorso e terzo posto nei 100 stile libero.

Giulia Parisi (2015): seconda in classifica nei 100 misti e ottima quinta piazza nello stile libero.

Elide Maria Zanardo (2014): terza posizione nei 400 stile libero.

Ottimi riscontri cronometrici sono arrivati anche da Alma Lopez Rancan, Luna Degl’Innocenti, Greta Bellofatto, Allegra Trallori, La Colla Giada, Filippo Pagli, Vittorio Tofani, Tommaso Gracci, Lapo Fiaschi, Filippo Santini, Kevin Chiti.

«I risultati ottenuti – commenta Risoli – danno ragione al crescente impegno di questi ragazzi. La loro voglia di migliorarsi è lo stimolo principale per tutto lo staff tecnico».

La perfetta riuscita della manifestazione non sarebbe stata possibile senza l’instancabile contributo dei volontari. Un ringraziamento speciale va a tutti ai familiari degli atleti, che con entusiasmo e dedizione hanno collaborato alla gestione della giornata. Il loro lavoro "dietro le quinte" è stato essenziale per garantire il regolare svolgimento delle gare e l'accoglienza per tutte le società ospiti, dimostrando ancora una volta quanto il senso di comunità sia il vero motore di Aquatempra.

Fonte: Aquatempra - Ufficio stampa