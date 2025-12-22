Picchiato e ferito con armi da taglio in pieno centro a Montecatini

Cronaca Montecatini Terme
(foto gonews.it)

È stato picchiato da almeno cinque uomini che, con volto coperto, lo hanno pestato a sangue e gli hanno infero ferite da arma da taglio. È successo tra le 19.30 e le 20 di domenica 21 dicembre a Montecatini Terme, in pieno centro. La vittima è un uomo di origini marocchine, portato in codice rosso in ospedale ma non in pericolo di vita. Si sospetta la premeditazione dell'assalto, la polizia indaga.

L'aggressione ha suscitato paura e allarme fra la popolazione, c'è chi ha temuto per la propria incolumità di rimanere coinvolto in quello che appare come un regolamento di conti o una spedizione punitiva. Nelle ore precedenti si erano già registrati episodi violenti. Indagini in corso anche per determinare se queste violenze siano collegate.

Montecatini Terme
Cronaca
15 Dicembre 2025

Accoltellarono un uomo provocando lesioni permanenti al volto, due arresti

La polizia ha eseguito due misure cautelari in carcere a carico di due giovani tunisini, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, per l’accoltellamento di un uomo [...]

Pisa
Cronaca
13 Dicembre 2025

Chiusure autostradali: tutte le info per il weekend

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia [...]

Montecatini Terme
Cronaca
26 Novembre 2025

Omicidio Denisa, rinviato a giudizio Frumuzache: sarà processato anche per la morte di un'altra donna

Rinviato a giudizio Vasile Frumuzache, guardia giurata romena che ha confessato l'omicidio di Maria Denisa Paun, 30enne connazionale che scomparve da Prato e fu ritrovata senza vita a Montecatini Terme. [...]



