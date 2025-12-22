Picchiato e ferito con armi da taglio in pieno centro a Montecatini

È stato picchiato da almeno cinque uomini che, con volto coperto, lo hanno pestato a sangue e gli hanno infero ferite da arma da taglio. È successo tra le 19.30 e le 20 di domenica 21 dicembre a Montecatini Terme, in pieno centro. La vittima è un uomo di origini marocchine, portato in codice rosso in ospedale ma non in pericolo di vita. Si sospetta la premeditazione dell'assalto, la polizia indaga.

L'aggressione ha suscitato paura e allarme fra la popolazione, c'è chi ha temuto per la propria incolumità di rimanere coinvolto in quello che appare come un regolamento di conti o una spedizione punitiva. Nelle ore precedenti si erano già registrati episodi violenti. Indagini in corso anche per determinare se queste violenze siano collegate.

