Entrano di notte nel bar a Montelupo e rubano l'incasso

I ladri hanno fatto irruzione al Bar Carlino in viale Centofiori a Montelupo Fiorentino. Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, verso le tre di notte.
Come riporta La Nazione, la proprietaria ha trovato la porta rotta con serratura forzata, i ladri hanno svuotato la cassa con incasso da 2.500 euro. Dalle immagini di videosorveglianza si vedono agire quattro uomini incappucciati.
Solo l'allarme ha fermato i quattro, che comunque avevano già un cospicuo bottino. È stata sporta denuncia.
