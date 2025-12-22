Entrano di notte nel bar a Montelupo e rubano l'incasso

I ladri hanno fatto irruzione al Bar Carlino in viale Centofiori a Montelupo Fiorentino. Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, verso le tre di notte.

Come riporta La Nazione, la proprietaria ha trovato la porta rotta con serratura forzata, i ladri hanno svuotato la cassa con incasso da 2.500 euro. Dalle immagini di videosorveglianza si vedono agire quattro uomini incappucciati.

Solo l'allarme ha fermato i quattro, che comunque avevano già un cospicuo bottino. È stata sporta denuncia.

