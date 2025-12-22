Entrano di notte nel bar a Montelupo e rubano l'incasso

Cronaca Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

I ladri hanno fatto irruzione al Bar Carlino in viale Centofiori a Montelupo Fiorentino. Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, verso le tre di notte.

Come riporta La Nazione, la proprietaria ha trovato la porta rotta con serratura forzata, i ladri hanno svuotato la cassa con incasso da 2.500 euro. Dalle immagini di videosorveglianza si vedono agire quattro uomini incappucciati.

Solo l'allarme ha fermato i quattro, che comunque avevano già un cospicuo bottino. È stata sporta denuncia.

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Cronaca
22 Dicembre 2025

600mila euro di risarcimento per la pronipote di un deportato montelupino

La pronipote di una vittima della ferocia nazifascista ha vinto la causa contro la Germania, ottenendo un risarcimento di 600mila euro comprensivi di spese legali. Si tratta di una familiare [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
22 Dicembre 2025

Gli astrofili di Montelupo piangono la scomparsa di Aldo Sevi

Aldo Sevi è scomparso. Una delle figure simbolo del gruppo degli astrofili di Montelupo Fiorentino è venuta a mancare a 86 anni. Originario di Malmantile (Lastra a Signa), viveva a [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
16 Dicembre 2025

Asp Montelupo, ginnaste in prestito irregolare: società fermata due anni e allenatrice sospesa sei mesi

6 mesi di squalifica per l’allenatrice dell’Asp Montelupo e sospesa da due campionati Gold. Questo il verdetto del Tribunale federale dopo lo scandalo sportivo che ha coinvolto la società montelupina [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina