Prendono maglie della Fiorentina dal Viola Park, squalificati calciatori del Grosseto

Durante un allenamento del Grosseto con la Primavera della Fiorentina, alcuni giocatori dei maremmani hanno rubato maglie da allenamento e indumenti della Fiorentina al Viola Park.

Era il 27 marzo 2025 ma la procura federale della Figc si è espressa solo ora squalificando tre giocatori e dando un'inibizione al ds grossetano, con la squadra peraltro prima in Serie D.

La procura federale "per violazione dei princìpi di lealtà, probità e correttezza sportiva" ha squalificato due giornate i calciatori Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi ed Emilio Dierna, che adesso è passato al Viterbo. Inoltre ha inibito due mesi il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, per aver fatto dichiarazioni difformi da quanto poi è stato accertato.

Al Grosseto è stata comminata un'ammenda di 750 euro. Secondo quanto appreso la ricostruzione della vicenda sarebbe stata avvalorata dall'esame delle immagini della videosorveglianza.