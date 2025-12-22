La santacrocese Sicur Delta darà a tutti i lavoratori un contributo di mille euro

Una sorta di regalo di Natale. Per il quarto anno consecutivo Sicur Delta Srl, azienda di Santa Croce sull'Arno specializzata in sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto, rinnova il proprio impegno verso i dipendenti riconoscendo anche per il 2025 un bonus welfare aziendale. Tutti i 37 lavoratori riceveranno un contributo di 1.000 euro tramite il rimborso delle utenze domestiche sostenute nel corso dell’anno.

Una scelta che riflette i risultati positivi raggiunti dall’azienda: il 2025 si chiude infatti con una crescita del fatturato pari a circa l’8% rispetto all’anno precedente, in linea con gli obiettivi prefissati. Un traguardo che, come sottolinea il titolare David Del Tacca, "è frutto dell’impegno quotidiano delle persone che lavorano in azienda e che rende doverosa la condivisione dei risultati ottenuti".

Nel corso dell’anno Sicur Delta ha inoltre rafforzato la propria struttura produttiva investendo nell’hub di Urgnano, in provincia di Bergamo. L’azienda si è ampliata nello stabile adiacente e ha riorganizzato la produzione, acquistando un nuovo macchinario tecnologicamente avanzato in grado di integrare in un unico processo le lavorazioni di tornitura e fresatura.

Attiva da 18 anni, Sicur Delta si è affermata come punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nel settore della sicurezza anticaduta. L’azienda dispone di due stabilimenti di proprietà: la sede storica di Santa Croce sull’Arno, dedicata alla produzione degli ancoraggi in acciaio, e lo stabilimento di Urgnano, specializzato nella realizzazione di sistemi in alluminio come scale, parapetti, passerelle e binari anticaduta. La produzione interamente interna e la presenza di due magazzini sempre forniti consentono tempi di consegna particolarmente rapidi, con sistemi standard disponibili entro una settimana e soluzioni più complesse entro tre settimane.

Guardando al futuro, Sicur Delta punta "a una nuova fase di espansione in Italia e all’estero, con collaborazioni già avviate in Spagna, Portogallo, Svizzera e Regno Unito". Tra gli obiettivi in programma per il 2026 figurano "l’ulteriore ottimizzazione dei processi e il conseguimento di nuove certificazioni di sistema e aziendali, nel segno della qualità e del valore che da sempre guidano la mission dell’azienda", si legge in una nota.

