Tragedia nel Livornese, muore ciclista 62enne investito da un'auto

Tragico incidente ieri sera nel Livornese dove un ciclista di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato investito. È successo lungo l'Aurelia, tra Palazzi e Vada poco dopo il ponte Tripesce dove, per cause in corso di accertamento, un'auto avrebbe urtato l'uomo che si trovava sulla due ruote. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dal 118, la polizia municipale e i carabinieri. Subito apparso in gravi condizioni, dopo le prime manovre di rianimazione l'uomo è stato trasferito in ospedale a Cecina. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non c'è stato niente da fare. Il 62enne è deceduto nella notte in ospedale.

