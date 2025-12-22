Un anno di Pronto Soccorso oculistico: oltre 4000 prestazioni urgenti nel fast track interno all’ospedale San Giovanni di Dio

L'Unità di Pronto Soccorso oculistico dell’ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, festeggia un anno di attività, celebrando un traguardo significativo: oltre 4.000 prestazioni urgenti eseguite, consolidando un modello assistenziale specialistico che ha migliorato l'accesso alle cure per patologie oculari complesse e alleggerito la pressione sui Pronto Soccorso generali dell'area fiorentina. L’accesso al servizio avviene rivolgendosi al triage come per qualsiasi altro accesso al Pronto Soccorso. Il triagista, valutato il problema oculistico, invia il paziente direttamente all’ambulatorio interno all’ospedale adibito per le urgenze.

In un solo anno, questa struttura all'avanguardia, parte integrante dell'Azienda Usl Toscana centro, ha offerto risposte immediate e dedicate a pazienti con patologie oculari urgenti, dalla retinopatia diabetica acuta al distacco di retina, dal glaucoma acuto alle infezioni severe, garantendo diagnosi rapide e trattamenti tempestivi.

"Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto in questi primi 12 mesi - afferma il Dr. Francesco Barca, Direttore della struttura operativa complessa Oculistica Firenze - L'obiettivo era creare un polo specialistico efficiente, capace di intercettare i bisogni urgenti dei cittadini 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I numeri parlano chiaro: oltre 4000 casi gestiti, con una soddisfazione elevata dei pazienti e una concreta riduzione dell'afflusso inappropriato nei Pronto Soccorso tradizionali. Questo dimostra la validità di un'offerta sanitaria territoriale mirata e di alta qualità".

Il successo del Pronto Soccorso Oculistico del San Giovanni di Dio si basa su un team di specialisti dedicati, tecnologie avanzate e una stretta integrazione con gli altri servizi ospedalieri, garantendo un percorso di cura completo e personalizzato per ogni paziente.

"Questo servizio rappresenta un investimento cruciale per la salute visiva del nostro territorio - aggiunge il Direttore sanitario dell’ospedale, Simone Naldini - Garantire un approccio specialistico fin dal primo accesso in urgenza è fondamentale per preservare la vista e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ringraziamo tutto il personale per l'impegno e la professionalità dimostrati".

“È fondamentale, però - aggiunge il dottor Barca - usare questo servizio in modo appropriato. Non è il posto giusto per problemi cronici noti, come un semplice controllo della pressione oculare, o per un calo della vista progressivo nel tempo. Recarsi lì per problemi non urgenti crea solo affollamento, penalizzando chi ha bisogno di cure salva vista immediate”.

L'Unità di Pronto Soccorso Oculistico di Torregalli si conferma così un punto di riferimento essenziale nel panorama sanitario fiorentino, pronta a continuare il suo percorso di eccellenza per rispondere alle urgenze oculistiche.

Per ulteriori dettagli visitare il sito web dell’Azienda a questo link o seguire il percorso Homepage/Ospedali/ospedaleSanGiovannidiDio/ServizieAttivita/ProntoSoccorsoOculistico

Fonte: Ausl Toscana Centro