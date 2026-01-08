Maltempo Toscana, allerta arancione per mareggiate: onde fino a cinque metri

catta l’allerta arancione per mareggiate in Toscana sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago, a partire dalle ore 12 di venerdì 9 gennaio e per il resto della giornata. Lo ha comunicato la Sala regionale della Protezione civile, come riportato dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

Già dalla mezzanotte è in vigore un’allerta gialla, che precede il peggioramento atteso nelle ore centrali di venerdì. Oltre alle mareggiate, è stata diramata anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale e per vento forte lungo la costa e sull’Arcipelago.

Le previsioni indicano un rapido rinforzo dei venti di Libeccio e Ponente, con raffiche tra 80 e 100 km/h sulla costa centro-settentrionale e sull’isola d’Elba, con possibili picchi superiori ai 100 km/h in modo локale e temporaneo. Il mare sarà molto mosso, con onde fino a cinque metri, in particolare nei tratti di costa più esposti.

Sono attese anche precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti e probabili sulle province centro-settentrionali. La Protezione civile raccomanda prudenza, soprattutto nelle zone costiere, nei porti e nelle aree esposte al vento.

