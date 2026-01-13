L'Emma Villas Codyeco Lupi Siena riprende la preparazione in vista di Catania

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena riprende oggi la preparazione in vista del prossimo match di campionato. I toscani giocheranno la seconda partita del girone di ritorno in trasferta domenica 18 gennaio alle 18:00 (diretta DAZN) contro Sviluppo Sud Catania. Il match è fondamentale in ottica classifica: i toscani sono appena fuori dalla zona playoff a 18 punti mentre Catania è distante solo due punti.

La squadra effettuerà una doppia seduta di allenamento martedì e giovedì, mentre mercoledì e venerdì una seduta singola. Sabato la squadra partirà per Catania e domenica scenderà in campo al PalaCatania per lo scontro diretto.

Coach Francesco Petrella, a margine della partita contro Pineto finita 3-1 per gli abruzzesi, ha rilasciato un commento a caldo: “È stata una partita combattuta. Nel secondo set non siamo riusciti a metterli in difficoltà e in più siamo andati sotto noi sul cambio palla. Gli altri tre set sono stati combattuti con situazioni diverse tra i vari set. Nel set che noi abbiamo vinto è stato il set dove siamo riusciti a prendere qualche punto in più di vantaggio e siamo riusciti anche a concretizzare con il muro difesa. Il primo set è stato un set combattuto fino a 20 e si è chiuso per due punti, è un peccato non essere riusciti a chiuderlo perché sicuramente ci avrebbe dato sia l'energia che giusto feedback per la partita che stavamo facendo. Il quarto set è il set che andiamo a cercare, tirato punto a punto dove con le squadre strutturate e forti come Pineto di sicuro sono la normalità. Siamo contenti il fatto di esserci stati fino alla fine, non contenti il fatto di aver perso perché ci avrebbe permesso di andare al tiebreak”.

Il coach ha anche parlato del prossimo match contro la Sviluppo Sud Catania: “All’andata siamo riusciti a raccogliere tre punti; quindi, per noi è importante continuare a raccogliere punti nelle partite dove già siamo riusciti a raccoglierli e confermare il lavoro che stiamo facendo”.

Il match tra Sviluppo Sud Catania ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena sarà visibile gratis e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Ufficio stampa

